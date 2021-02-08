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جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

الإثنين، 08-02-2021 08:01 م

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إن المستشفى مستمر بإعطاء الجرعة الثانية من المطعوم المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى في محافظة جرش.
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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء الجرعة الثانية لما يقارب من 70 شخصا ممن تلقوا الجرعة الأولى، مشيرا إلى أنه يتوفر لدى المستشفى مخزون كاف لجميع من تلقوا الجرعة الأولى وأشار إلى أن الكوادر الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه مع مراعاة شروط السلامة ،داعيا الموطنين للتسجيل من أجل اخذ المطعوم.

 




 

 


 

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