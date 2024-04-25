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الخميس، 25-04-2024 08:13 ص

حملات مكثفة للحد من الحشرات الضارة في مناطق بلدية الطيبة

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الوكيل الاخباري- وجه رئيس بلدية الطيبة لؤي بني عمر، قسم البيئة في البلدية بالمباشرة بعمل حملات تدخين لمكافحة الحشرات الضارة في جميع مناطق البلدية.

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وقال بني عمر إن هذه الحملات تبدأ من مناطق (زبدا ومخربا و صما) وستغطي جميع مناطق اللواء حسب البرنامج المعد لذلك ، وتتم عملية التدخين يومياً  بساعات متأخرة من الليل ،حفاظاً على سلامة المواطنين ممن يعانون من مشاكل صحية تنفسية.

 

وأهابت البلدية بالمواطنين بتسهيل ومساعدة مهام فريق الرش وعدم السماح للأطفال بالخروج ومتابعة سيارة التدخين مما يتسبب بالتأثير على صحتهم وتعرضهم للخطر.


 




 

 


 

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