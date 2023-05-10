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الأربعاء، 10-05-2023 11:11 م

حملة للتبرع بالدم بالشونة الشمالية الخميس

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الوكيل الاخباري - ينظّم مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية غربي إربد، غداً الخميس، حملة للتبرّع بالدم داخل المستشفى؛ احتفاء بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال مدير المستشفى، الدكتور إحسان مطالقة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحملة التي تأتي بالتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.

وأضاف أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهراً، داعيا المواطنين المشاركة في الحملة.

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