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الأربعاء، 22-05-2024 08:30 م

دعوة زفاف اردني تشعل مواقع التواصل - صورة

عبارات_دعوة_زواج


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقام مواطن أردني وليمة غداء بمناسبة زفاف نجله في قطاع غزة بدلاً من إقامتها داخل الأردن .

وجاء في كرت الدعوة الذي الهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بأنه سيتم استقبال المهنئين بمناسبة الزفاف في المكان المخصص لذلك بمنطقة سحاب أما وليمة الزفاف فستقدم للأشقاء في غزة.

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بدورهم اشاد الناشطون بما قام به المواطن في لفتة تعبر عن مساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب القائمة منذ 8 أشهر.

 



 

 

 

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