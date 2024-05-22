دعوة زفاف اردني تشعل مواقع التواصل - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقام مواطن أردني وليمة غداء بمناسبة زفاف نجله في قطاع غزة بدلاً من إقامتها داخل الأردن .



وجاء في كرت الدعوة الذي الهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بأنه سيتم استقبال المهنئين بمناسبة الزفاف في المكان المخصص لذلك بمنطقة سحاب أما وليمة الزفاف فستقدم للأشقاء في غزة.

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بدورهم اشاد الناشطون بما قام به المواطن في لفتة تعبر عن مساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب القائمة منذ 8 أشهر.







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