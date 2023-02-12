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الأحد، 12-02-2023 06:16 ص

ديوان الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي اليوم - رابط

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الوكيل الإخباري - ينشر ديوان الخدمة المدنية، الأحد، الكشف التنافسي التجريبي لعام 2023 عبر موقعه الإلكتروني، تمهيدا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي الذي سيعتمد لملء شواغر الأجهزة الحكومية للعام الحالي.

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وقال أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، إن النشر سيستمر لغاية نهاية الخميس المقبل، مشيرا إلى أن الديوان أتاح الفرصة للمتقدمين بطلبات التوظيف الاطلاع على بياناتهم التي لها ارتباط بالنقاط التنافسية للمتقدمين كمعدل المؤهل العلمي، ومكان الإقامة الفعلية، وسنة التخرج، وتاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات والملاحظات وإرسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي.


وأضاف الخلايلة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الأساسي لاحقا إن وجدت.


وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الحصول على خدمات الكشف الأولي من خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080، لافتا إلى أن الديوان سيقوم بإرسال رسائل نصية (sms) لجميع المتقدمين المدرجة طلباتهم على الكشف التنافسي لعام 2023، وإعلامهم بموعد نشر الكشف التجريبي وآلية إرسال الملاحظات.


وعن تحديد مكان إقامة المتقدمين بطلبات التوظيف، أكد الخلايلة أن الديوان يعتمد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لأحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وكتب مستشارية العشائر بالنسبة لأبناء البادية والمقيمين فيها.


وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية، ولغايات تدقيق البيانات وحصرها، سيتوقف مؤقتا خلال فترة عرض الكشف التجريبي عن استلام المعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية لموقعه الإلكتروني، وسيتم استئناف استلامها حال انتهاء فترة عرض الكشف التجريبي.


ويطلق الديوان الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023، خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الديوان، بحضور مندوبي وسائل الإعلام نهاية الشهر الحالي، بحسب الخلايلة.

 

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