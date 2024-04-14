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الأحد، 14-04-2024 05:19 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير دفاع جمهورية أذربيجان

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وزير دفاع جمهورية أذربيجان الفريق الأول زكيير حسنوف والوفد المرافق.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن العلاقات الأردنية الأذربيجانية تشكل أنموذجاً يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، وأن التعاون مستمر في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة".


من جانبه أكد الفريق الأول زكيير على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين. ودوّن الضيف كلمةً في سجل كبار الزوار.

 




 

 


 

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