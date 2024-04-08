رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسات رسمية أخرى أنها ستنفذ خططا رقابية مكثفة على الأسواق خلال أيام عطلة عيد الفطر، مع التركيز على البضائع والقطاعات ذات الأهمية للمواطنين والمستهلكين.

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وبحسب خطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرقابية سيبدأ دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة خلال عطلة العيد، اعتبارا من ثاني أيام العيد لغايات تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كالمخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم ومحطات المحروقات، والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.



ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى قد يرصدونها عبر هواتف الشكاوى في الوزارة والمحافظات، والمعلنة عبر موقعها الرسمي (www.mit.gov.jo) وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق أي من المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة، بهدف مراقبة سلامة وأسعار السلع التموينية والأساسية وضمان عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة فيها.



من جانبها أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن خطتها الرقابية على المنتجات المطروحة في الأسواق بعموم مناطق المملكة خلال عطلة عيد الفطر.



وأكدت المؤسسة أنها ستتابع رقابتها على الأسواق قبل وخلال عطلة العيد، للتفتيش على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة ، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة.



وأشارت إلى أن فرقها ستواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق خلال العطلة، ضمن حملة رقابية مشددة تستهدف بشكل خاص العبوات المعبأة مسبقاً في محلات الحلويات، والتحقق من الأوزان والموازين المستخدمة في المحلات التجارية.

وأكدت أنها ستعمل على تكثيف التفتيش على ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والألبسة وغيرها من المنتجات إلى جانب التحقق من العلامات التجاريّة، ومواصلة الجولات الفجائيّة والدّوريّة على وكالات وسيّارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان أسطوانات الغاز، وكذلك على محطّات وصهاريج المحروقات للتحقق من صحّة قراءة عداداتها وجودة المحروقات.



وأكدت استمرار عمل موظفيها في المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز، مبينة أنها ستستمرّ باستقبال الشّكاوى عبر هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد (065301243) طيلة عطلة العيد.



بدورها، وفرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بجميع أسواقها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة مختلف المواد الخاصة بعيد الفطر ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.



وعملت المؤسسة على توفير مستلزمات العيد بأسواقها البالغ عددها 69 سوقا، بخاصة الشوكولاته والتوفي والملبس والسكاكر والمعمول والطحين والسميد والجميد المعبأ والقهوة المبكتة بأنواعها واللوز والجوز وعجينة التمر وجوز الهند والزبيب والعصائر إلى جانب توفيرها المواد الأساسية باستمرار على مدار العام وهي: الأرز بأنواعه والزيوت النباتية والدجاج المجمد واللحوم المقطعة.



وتعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواقها بأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لرؤيتها في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار.