ضبط اعتداءات على المياه في عمّان

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أن حملات التفتيش والضبط المستمرة التي تنفذها مديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة و بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والكوادر الفنية لدى الوزارة بالتعاون مع شركة مياهنا ضبطت مجموعة من الاعتداءات يومي الثلاثاء والأربعاء 20- 21 /6 / 2022 على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق متعددة من العاصمة تمثلت بتزويد عقارات وصهاريج ومزارع بطريقة مخالفة .

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وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها ضبطت ليلة يوم أمس الثلاثاء اعتداءات في منطقة جنوب عمان / منجا تمثلت بسحب خطوط قطر 2 انش لتزويد برك زراعية وتزويد مزارع وصهاريج لبيعها بطريقة مخالفة ، وفي منطقة جبل عمان تم ضبط اعتداء على خط قطر 4 انش ناقل بسحب خط رئيسي 1 انش لعمارة 40 شقة تتزود بالمياه على مدار الساعة.



وفي منطقة وادي السير تم تشكيل حملة امنية صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع الامن العام والدرك حيث تم ضبط اعتداءات جديدة على نبع مياه الكرسي تمثلت بتركيب ماتورات وخطوط كهرباء مربوطة على أحد المنازل المجاورة تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة .



وبينت انه تم ازالة هذه الاعتداءات التي تؤثر بشكل كبير على حصص مياه المناطق المشار إليها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المعتدين.



وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الأمن العام وقوات الدرك والمواطنين داعية الجميع الى التصدي بكل الوسائل القانونية لوقف مثل هذه الاعتداءات الصارخة في الوقت التي تكافح طواقمها لايصال المياه للمناطق في ظل الظروف المائية المعروفة .