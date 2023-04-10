ضبط 640 متسولا خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آذار الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الاثنين، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات عينية لـ4297 أسرة، و31091 أسرة حصلت على مساعدات نقدية، وتم إجراء 9028 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و142 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و29 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وتم ترخيص 9 حضانات، وإنذار 4 حضانات، وترخيص حضانة منزلية واحدة، حيث بلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 149 طلبا، وجرى استقبال 83 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 6 دراسات لأسر منتجة.



وتم تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبلت 60 دراسة لرعاية أسر بديلة، وأجريت 30 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 50 طفلا، وتم استقبال 17 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن مسن واحد، وأجريت 16 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 748 زيارة تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 38 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 11 جمعية خيرية، فيما تقدمت 100 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و15 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار جمعية واحدة، و295 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و36557 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 640 متسولا، وأجرت 318 حملة، كما أجرت الوزارة 602 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 167 حدثا خلال آذار الماضي، وأجرت 1930 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 17 جمعية، وحل 23 أخرى، فيما انضمت 20 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 36 نظاما أساسيا معدلا.



ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر آذار الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 470 أسرة، واستفادت 1160 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و80 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و100 شخص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.