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الخميس، 06-06-2024 10:46 ص

عيد الأضحى يوم الإثنين في هذه الدول .. وهذا موعده في الاردن فلكياً

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتحرى دائرة الإفتاء العام في الاردن هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس الموافق 6 حزيران 2024.

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بدوره أوضح المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء رئيس قسم الفيزياء -جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني انه وفق الحسابات الفلكية لتحديد ولادة هلال شهر ذو الحجة، تشير التقديرات إلى أن الهلال سيتولد (الاقتران المركزي) اليوم الخميس 6 حزيران في تمام الساعة 15:38 بتوقيت الأردن. ستغرب الشمس في الساعة 19:47 مساءً، بينما سيغرب الهلال في الساعة 20:05 مساءً. عند غروب الشمس، سيكون عمر الهلال 4 ساعات و1 دقيقة، وسيمكث في الأفق الغربي لمدة 19 دقيقة. سيكون ارتفاع الهلال فوق الأفق 2.5 درجة، وبُعده عن الشمس 4 درجات (الهلال سيكون على يسار الشمس وقوس الهلال سيكون متجهًا للأعلى) وستكون نسبة إضاءته 0.1%. بناءً على هذه الحسابات، لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية في الأردن أو في أجزاء من المنطقة العربية.

 

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، فإن يوم الجمعة سيكون أول أيام شهر ذو الحجة (فلكيًا) وسيكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 حزيران.

 

أما في الدول التي تعتمد على إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية، فقد تعلن أن عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 17 حزيران.

 

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