فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق يوم غد الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق: شرق مجمع عمان الجديد والمجاورين لصالة الأندلس ومسجد عباد الرحمن وجنوب المدارس الوطنية وشرق دوار اليوسفي، والذي ستكون فترته من الساعة 8 صباحاً ولغاية 2 ظهراً .



كما سيشمل الفصل المجاورين لحديقة إعمار إربد وشارع ابن النفيس ومنطقة الراهبات وحي الأطباء من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً ، فيما سيكون في شارع وصفي التل قرب دوار الثقافة وغرب حدائق الملك عبدالله والنعيمة طريق الزرقاء من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً .



وبينت الشركة أن الفصل بمحافظة المفرق سيشمل مناطق: الزنية والزيتونة والمزرعة والزغلية الغربي والطوق السفلي والطوق العلوي والظاهرية وتل المضابع، من الساعة 9 صباحا ولغاية 3 عصراُ ، فيما سيكون الفصل في مناطق منشية الكعيبر وزملة الطرقي وحي المدرسة العسكرية في سما السرحان، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساء.







