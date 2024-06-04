الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

من هو آدم فراج الذي اغتالته إسرائيل ليلة زفاف شقيقته؟

تحذيرات من سعي سموتريتش لتفكيك السلطة

نجل شارون يهاجم نتنياهو

بن غفير يعلن اعتزامه المشاركة بـ"مسيرة الأعلام" في القدس غدا الأربعاء

طولكرم: وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في العقبة

الثلاثاء، 04-06-2024 05:10 م

قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

WhatsApp Image 2024-06-04 at 5.09.47 PM


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر في الأردن.

اضافة اعلان

 

وقال أبو علي اليوم الثلاثاء، إنه ذلك تم بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يخص تعليمات الرقابة المباشرة بحيث يمكن مكافحة التهرب الضريبي للسجائر وسرعة اكتشافها.

 

وأضاف أن المشروع يتلخص في تطبيق نظام ذي بنية تحتية رقمية وإجراءات رقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع انتاج السجائر) باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداءً من بدء العملية الإنتاجية وانتهاءً بتعقبها في الأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stamps) مميزة وفريدة (Unique) على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.


وأشار أبو علي إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع انتاج السجائر ووفقاً للتعليمات لا يجوز إنتاج السجائر الا بوجود رقابة رقمية الكترونية ووجود الترميز المخصص لذلك على كل علبة سجائر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638078396866110058

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء العام

file (8)

"المهندسين" تطلق حملة "بسمة فرح لأطفال غزة"

4_news_1717504194

اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

1717504593019

اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في العقبة

1717502907873

سلطة إقليم البترا تبحث مع السفارة النمساوية التعاون في مجال الطاقة المتجددة

6567e2b0-3020-42e9-9fcc-1fbfbd205d48

وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل السفير القطري في عمّان

أخبار متعلقة
2016_10_16_13_42_37_148

تقرير دولي: 483 ألف أنثى مدخنة في الأردن

عرباي حلوة

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 370 سلعة

1200x630wa

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

1715261717903

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل

1715083239195

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا