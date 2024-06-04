قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر في الأردن.

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وقال أبو علي اليوم الثلاثاء، إنه ذلك تم بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يخص تعليمات الرقابة المباشرة بحيث يمكن مكافحة التهرب الضريبي للسجائر وسرعة اكتشافها.

وأضاف أن المشروع يتلخص في تطبيق نظام ذي بنية تحتية رقمية وإجراءات رقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع انتاج السجائر) باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداءً من بدء العملية الإنتاجية وانتهاءً بتعقبها في الأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stamps) مميزة وفريدة (Unique) على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.



وأشار أبو علي إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع انتاج السجائر ووفقاً للتعليمات لا يجوز إنتاج السجائر الا بوجود رقابة رقمية الكترونية ووجود الترميز المخصص لذلك على كل علبة سجائر.