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الإثنين، 22-11-2021 06:37 م

لجنة الاوبئة توضح حول ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

كورونا 7


 الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة والوطنية للأوبئة بسام حجاوي، دخول 153 من إصابات كورونا الجديدة اليوم الاثنين إلى المستشفيات.

وقال حجاوي، عبر قناة المملكة، إن القفزات التي نشهدها في إصابات كورونا تتركز في الإصابات الخفيفة والمتوسطة، مضيفا أن مستوى الإصابات المسجل حاليا أكبر مما كنا نتوقع، ولكن إشغال المستشفيات ضمن قدرة النظام الصحي.

وأشار حجاوي إلى أن عدم الالتزام بالكمامة والتعقيم في الأماكن المغلقة يزيد الإصابات بمعدل 53%، وأن 7% من الإصابات المسجلة تحتاج إلى مستشفيات مقارنة مع 40% خلال الموجة الأولى.

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