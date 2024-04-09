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الثلاثاء، 09-04-2024 11:50 ص

محافظة الزرقاء تضع خطة متكاملة لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - وضعت محافظة الزرقاء خطة رقابية متكاملة لإدامة الخدمات خلال فترة عيد الفطر السعيد، تضمنت تكثيف وتفعيل أعمال لجان الصحة والسلامة العامة في الأسواق، وإدامة عمل المخابز وتوفير المحروقات ووسائل الطاقة للمواطنين.اضافة اعلان


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن تكثيف عمل لجان الصحة والسلامة العامة جاء بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ومنعًا لعملية بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأكد الجبور على الدور التكاملي في العمل مع الشركاء من مديريات ومؤسسات الدولة المختصة كمديريات الصناعة والتجارة، الأمن العام، الدفاع المدني، الصحة، والبلديات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توفير المواد الغذائية والتموينية الأساسية، وعدم السماح باحتكارها والالتزام بعرض أسعارها بشكل ظاهر للمستهلكين.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجالس البلدية، بحيث تتولى لجان مراقبة الأسواق الحد من ظاهرة الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين والذي يتسبب بإعاقة حركة المواطنين داخل الأسواق التجارية. 

كما تضمنت الخطة تكثيف الدوريات الراجلة والآلية والوظائف الثابتة داخل الأسواق التجارية والأحياء السكنية داخل المدن، للحفاظ على الأمن والنظام وممتلكات المواطنين، وإدامة خدمات المياه للمواطنين، والتأكد من الالتزام ببرنامج التوزيع اليومي وتأمين المواطنين بالمياه من خلال الصهاريج، في حال حصول اختلالات في التوزيع لأسباب فنية، مع التأكد من إدامة العمل لفرق الصيانة، إلى جانب إدامة خدمات الكهرباء للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج للفرق الفنية خلال أيام العطلة.

 




 

 


 

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