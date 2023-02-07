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الثلاثاء، 07-02-2023 09:26 م

محافظ الكرك: استمرار عمل غرف العمليات للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسة والغرف الفرعية الأخرى في مختلف الدوائر الحكومية والجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي وصولا إلى حل جميع الملاحظات التي ترد وبأسرع وقت ممكن.

وأوضح الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه لم تسجل أي حوادث خارج إطار المألوف في مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا أن الاستعدادات المسبقة التي اتخذتها المحافظة لتفعيل خطة الطوارئ التي اعتمدت على التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة حالت دون حدوث إغلاقات للطرق التي شهدت تساقطا متقطعا للثلوج وغزيرا للأمطار مصحوبا برياح شديدة.

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