الإثنين 01-04-2024
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الإثنين، 01-04-2024 03:13 م

مرصد أكيد: 58 إشاعة في آذار 12 منها خارجية المصدر

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الوكيل الاخباري- قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إنَّه سجَّل 58 إشاعة من بينها 12 إشاعة مصدرها من خارج الأردن، انتشرت بين المواطنين خلال شهر آذار الماضي.

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وأضاف المرصد في تقريره الشهري، أن 16 إشاعة من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال آذار الماضي جرى نفيها، مقارنة 17 إشاعة جرى نفيها خلال شباط الماضي.

 

وأشار الى أن الإشاعات في المجال الأمني احتلت الشهر الماضي المرتبة الأولى بعدد 22 إشاعة بنسبة 38 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، وتطرّق نحو نصفها لمواضيع لها علاقة بالعمليات الأمنية في شمال المملكة.

 

بينما جاءت الإشاعات السياسية بالمرتبة الثانية مسجلة 18 إشاعة بنسبة 31 بالمئة، ثم الاقتصادية بـ 9 إشاعات ونسبة 16 بالمئة، والاجتماعية ب 6 إشاعات ونسبة 10 بالمئة، والشأن العام بإشاعتين ونسبة 3 بالمئة، وأخيرًا جاء القطاع الصحي بإشاعة واحدة بنسبة 2 بالمئة.

 

ولفت التقرير إلى أن 46 من إجمالي الإشاعات المسجلة لشهر آذار كان مصدرها داخليا بنسبة بلغت 79 بالمئة، و12 إشاعة كان مصدرها خارجيا بنسبة 21 بالمئة، وأن 52 إشاعة بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التّواصل الاجتماعي، و6 إشاعات بنسبة 10 بالمئة كان مصدرها وسائل الإعلام.

 

وأوضح "أكيد" أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الدّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات مضلِّلة وخاطئة.



 




 

 


 

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