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السبت، 20-08-2022 02:02 م

مصدر يكشف تفاصيل حول المدينة الجديدة بين عمّان والزرقاء

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مصدر حكومي مطلع تفاصيل جديدة عن المدينة الجديدة المنوي إقامتها بين العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن المدينة الجديدة لن تكون عاصمة إدارية تجمع كل الوزارات والمؤسسات، بل ستكون مدينة ذات طابع سكني وتوفر كافة الخدمات بما فيها دوائر ومؤسسات رسمية.


وأوضح أن المدينة الجديدة لن تخلو بالطبع من الاستثمارات وخاصة في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا.


وأضاف أن الحكومة جادة في طرح مقترح المدينة الجديدة وأن الأفكار العريضة حول المدينة تبلورت بانتظار الفرصة المناسبة للإعلان عنها بشكل رسمي تمهيدا لبدء العمل فيها، وخاصة أن مخططات المدينة والدراسات الفنية حولها متوفرة لدى الحكومة.


وأشار المصدر إلى أن مصادر تمويل إقامة المدينة الجديدة ما زالت غير واضحة حتى الآن، لافتا إلى أن كلفة إقامتها ستكون باهظة وربما تتنوع مصادر تمويلها بين المصادر المحلية والخارجية مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة.


يذكر أن المشروع طرح لأول مرة عام 2017 في عهد حكومة هاني الملقي، قبل أن تجمده الحكومة السابقة برئاسة عمر الرزاز، فيما أعاد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إحياء الفكرة مجددا بعد زيارته للعاصمة الإدارية في مصر العام الماضي.

 




 

 


 

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