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الثلاثاء، 21-05-2024 02:31 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان نذير رشيد

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان وزير الداخلية والعين ومدير المخابرات العامة الأسبق الفريق الركن المتقاعد نذير أحمد رشيد.

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ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.


وحضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


يشار إلى أن مسيرة الفقيد حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية في جميع مواقع المسؤولية التي شغلها، حيث تولى منصب وزير الداخلية عام 1997، وعين عضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة، وسفيرا للمملكة في المغرب.


وتدرج المرحوم في الخدمة العسكرية حتى شغل منصب مدير المخابرات العامة عام 1970، كما عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.


والمرحوم حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الأولى، وأوسمة عربية ودولية.

 




 

 


 

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