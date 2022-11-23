ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

الوكيل الاخباري - نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، ندوة علمية لإطلاق نتائج مشروع "الإصلاح السياسي في الأردن: خيارات بديلة" المُنفّذ بدعم من السفارة البريطانية في عمّان.



وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال رعايته للندوة، أهمية هذا المشروع ونتائجه في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي التي بدأت المملكة به بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى ضرورة إشراك الجامعات في إنجاح هذه العملية وتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وجعلها جزءًا من منظومة الإصلاح السياسي.

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