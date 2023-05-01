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الإثنين، 01-05-2023 02:24 م

نصف مليار دينار ذمم مشتركي شركة الكهرباء الأردنية

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الوكيل الإخباري - سجلت ذمم المشتركين المتراكمة لدى شركة الكهرباء الأردنية ارتفاعا بنسبة 4.3% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 518.572 مليون دينار.اضافة اعلان


البيانات الربعية الأولية للشركة والمنشورة على موقع بورصة عمّان، أظهرت أن الشركة سجلت مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل ذمم المشتركين بقيمة 34 مليون دينار، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، و27 مليون دينار بالربع الأول من 2022.

وبين المدقق الخارجي للشركة أنه في حال سجلت الشركة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة فإن رصيد ذمم المشتركين والأرباح المدورة بنهاية الربع الأول من 2023 والربع الأول من 2022 سيكون أقل بمقدار 40 مليون دينار و47 مليون دينار على التوالي، كما سيكون مصروف التدني أقل والربح أكثر بمقدار 7 مليون دينار و6 مليون دينار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2023 و31 آذار 2022 على التوالي.

واستحوذت ذمم المشتركين " المنزلي" على النصيب الأكبر من الذمم المتراكمة بمجموع وصل إلى 195.538 مليون دينار سجلت في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 184 مليون دينار تقريبا سجلت في نهاية عام 2021.

وحول أعمار ذمم المشتركين، أظهرت بيانات الشركة عن عام 2022 أن قرابة 370.639 مليون دينار ذمة متراكمة أقل من سنة، ونحو 153.983 مليون دينار ذمة لأكثر من سنة.

ووصل عدد المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية وفق منطقة امتيازها، إلى 1.583 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.55 مليون مشترك بنهاية 2021.

 




 

 


 

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