نظام الأسعار التحويلية يعزز الشفافية والعدالة الضريبية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021، يهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.



وأضاف، خلال تنظيم الدائرة، الاثنين، ورشة حوارية حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني لعدد من ممثلي الشركات المعنية بتطبيق النظام العاملة، تحت رعاية وزير المالية محمد العسعس، أنه جرى إصدار التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.



وأوضح أبو علي أن النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفق ممارسات دولية حددها النظام في المعاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.



وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص على تطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق أهدافها.



وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي بهدف تسليط الضوء على ابرز ما تضمنه نظام الاسعار التحويلية من احكام واجراءات ضريبية لتنفيذ النظام من قيل الشركات الملزمة بتطبيقه والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية كما ستعمل الدائرة على مواصلة عقد ورش حوارية مماثلة مع المعنيين في القطاع الخاص حول الأسعار التحويلية بهدف إطلاعهم على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.



وجرى خلال الورشة إطلاع المشاركين على أن الأسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسة دولية ‏تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي ‏يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة. ‏



وأوضحت الورشة أن الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها، وبدون حصر، ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏



وأصدر النظام رقم (40) لسنة 2021 المتعلق بنظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل صادر بمقتضى أحكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، وأصدرت الدائرة دليلا إرشاديا وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.

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