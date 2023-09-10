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نقابة الأطباء: فرق طبية جاهزة للمساهمة بجهود الإغاثة في المغرب

الأحد، 10-09-2023 12:46 م

نقابة الأطباء: فرق طبية جاهزة للمساهمة بجهود الإغاثة في المغرب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، أن هناك اتصالات مع نقابة الأطباء المغربية، من أجل المساعدة في جهود الإغاثة، بعد الزلزال المُدمر الذي أصاب عدة مناطق في المغرب. 

وبيّن الزعبي لـ " الوكيل الإخباري" أن فرقاً طبية أردنية من أطباء ومسعفين، جاهزون لتقديم المساعدة بجهود الإغاثة الطبية في المواقع التي تضررت جراء الزلزال. 

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وأضاف أنه سيجري اليوم اتصال هاتفي مع الجانب المغربي لتنسيق الجهود، وإرسال الفرق الطبية المساندة. 

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتيلاً و2059 إصابة، وفقاً للداخلية المغربية.

 




 

 


 

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