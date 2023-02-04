هيئة الطاقة: موافقات على 54 رخصة لمحطّات شحن مركبات كهربائيّة في الاردن

الوكيل الإخباري - قال المفوّض في هيئة الطاقة والمعادن ربيع أبو سليم، إنّ اعتماد المركبات الكهربائيّة أصبح حاليّاً بشكل أكبر في القطاع الحكوميّ وتوفير عدد كاف من محطّات شحن الكهرباء إضافة إلى وضع الآليّات الكفيلة بتحفيز المواطنين نحو اقتناء واستخدام المركبات كهربائيّاً.

اضافة اعلان



وأكّد أبو سليم، خلال ورشة عمل متخصّصة في مستقبل السيّارات الكهربائيّة في السوق الأردنيّة، أنّ الهيئة تسعى وبشكل مستمرّ إلى المواءمة بين أعداد المركبات الكهربائيّة ومحطّات الشحن المتاحة بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائيّة متوفّرة في جميع المحافظات.



وأضاف أنّ الهيئة أصدرت رخصاً لمحطّات شحن عامّة ورخص لمحطّات شحن خاصّة كما أصدرت موافقات لعدادات شحن خاصّة بالمنازل، حيث أصدرت 54 رخصة لمحطّات شحن كهربائيّة منها 41 رخصة لمحطّات شحن عامّة و13 رخصة لمحطّات شحن خاصّة.



وأضاف أنّ الهيئة أصدرت موافقات لما يتجاوز عن 2000 عدّاد شحن خاصّ بالمنازل، إضافة إلى العديد من محطّات الشحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات ترخيصها وتشغيلها.

