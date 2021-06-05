هيئة الطيران المدني : نتجه لدرجات كبيرة من التعافي مع استمرار تقييم الإجراءات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال رئيس هيئة مفوضي الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الأردن يتجه لدرجات كبيرة من التعافي مع استمرار تقييم الإجراءات.وأضاف لـ "المملكة"، أنه حسب الوضع الوبائي، الأردن ينظر للإجراءات بشكل ديناميكي وليس ثابت، فما هو صحيح اليوم قد لا يكون صحيح بعد شهر، لذلك هناك نظرة ديناميكية مرنة شمولية تشترك بها جميع الجهات المعنية بالسفر".وتابع: "هناك دائما ضرورة لفحص (بي سي آر) عند المغادرة أما الوصول فقد تم تحديد بعض الدول التي يتم الاكتفاء منها بشهادة التطعيم"."أكثر ما يريده المسافر أن يكون السفر آمناً، ووجود الكمامات أثناء السفر مهم"، وفق مستو.وأكّد أن "جميع الإجراءات تعتمد على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر وهذا ما تقوم به الحكومة لخلق التوازن بين الأمن الصحي والانفتاح، والعنوان الرئيسي للمرحلة هو التوازن بين فتح القطاعات والأمن الصحي والاقتصاد".