ورشة في اليرموك عن كتابة المشاريع الدولية الخاصة باللجوء

الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية تناولت "أساسيات كتابة المشاريع الدولية الخاصة باللجوء والتعامل مع الجهات المانحة".



وأكدت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، حرص المركز على التنوع في نشاطاته ضمن سياسته الهادفة إلى التعريف والتوعية بطرق غير تقليدية في المجتمع المستضيف بقضايا اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراً ومستجداتها.

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