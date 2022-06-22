وزارة الاوقاف توجه دعوة الى الحجاج الأردنيين

الوكيل الاخباري - تنطلق أولى قوافل الحجاج الأردنيين يوم الاثنين المقبل، وتتللوها ثاني القوافل يوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، دعا مدير شؤون الحج عبدالإله الجمال، الحجاج الأردنيين إلى أخذ مطعوم السحايا باشتراط من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى فحص الـ pcr سلبي النتيجة قبل 72 ساعة.



وبين أن سكنات الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة ستكون داخل المنطقة المركزية، وبعدها عن الحرم المدني لا يزيد عن 400 متر، أما في مكة فستكون بمنطقتي جرول ودوار القشله اللتان تبعدان مسافة لا تزيد عن 1500 متر عن الحرم المكي.



وأكد أن جميع الحافلات المخصصة لنقل الحجاج حديثة الصنع وتم فحصها من قبل لجنة مشتركة من الوزارة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، لافتا إلى أنه سيتم فحصها مرة أخرى في مدينة معان.

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