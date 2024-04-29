وزيرة النقل تستقبل وفدا بريطانيا

الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين، وفدا من السفارة البريطانية لدى الأردن، ومكتب الأرصاد الجوية البريطانية، بحضور مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.

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ويأتي اللقاء في إطار زيارة بعثة وزارة الخارجية والتعاون الدولي البريطاني، ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني إلى المملكة لتقديم مشروع "جاهز" المعني بمعلومات المناخ والطقس في تقديم الدعم الإنساني والاستجابة للتغير المناخي، والتعاون في تقديم معلومات الرصد الجوي والتحذيرات المسبقة للمجتمعات المستضيفة للاجئين.



وثمنت التهتموني استعداد الوفد البريطاني لتقديم الدعم الفني للاستفادة من خبرات مكتب الأرصاد الجوية البريطاني فيما يخص التنبؤات الاستباقية لحالة الطقس ومدى التكيف مع التغير المناخي، مؤكدة استعداد الوزارة ودائرة الأرصاد الجوية تقديم التعاون والتنسيق في سبيل المصلحة المشتركة المتعلقة بتنبؤات تأثير المناخ على المجتمع.



من جهتها، قدمت المسؤولة في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني هيلين تاس هرست عرضا توضيحيا عن آلية عمل الأرصاد البريطانية، وإطلاق مشروع "جاهز" الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات الاستباقية للتكيف مع التغير المناخي لرفع المنعة وخطط العمل الاستباقية لهذا الشأن، وتقديم استراتيجيات التكيف طويلة الأمد وأنظمة التنبؤ الفعالة وتوجيه التمويل المناخي للدول المستضيفة للاجئين.



وبحسب الوفد البريطاني، فإن مشروع "جاهز" الممتد من 3 إلى 5 سنوات يمثل خطط العمل الاستباقية المصممة بشكل مناسب والاستراتيجيات طويلة المدى المتعلقة بأنظمة الرصد والتنبؤ الفعالة وبناء المنعة والإجراءات الاستباقية للحد من آثار تغير المناخ، وسيصمم المشروع بالشراكة مع وزارات النقل والبيئة والتخطيط والمياه والري والبلديات المعنية.



وحضر اللقاء المسؤول الإقليمي في منظمة الأرصاد العالمية الدكتور هشام عبدالغني، ومسؤولة المعهد الدولي لإدارة المياه ساندرا ركستول، ومسؤولة الطاقة والمناخ والبيئة في وزارة الخارجية والبيئة البريطانية ربى الزعبي.