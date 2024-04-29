وزير الخارجية: نتنياهو يخسر وإسرائيل أصبحت منبوذة

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخسر الآن وإسرائيل أصبحت منبوذة، حيث إنّه من الواضح أن نتنياهو لا يريد السلام.

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وأضاف الصفدي، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن هناك 1.3 مليون فلسطيني يقصفون وليس لديهم شبه حياة يزاولونها وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى مسار يضمن لهذه الدول أن لا ترى هذا الرعب الذي يتكشف أمام أعيننا.



وأكّد أن الجميع يريد سلاماً قائماً على حل الدولتين ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل، حيث إنّ الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين.