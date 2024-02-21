وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

الوكيل الاخباري - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، والوفد المرافق ، بحضور رئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب الدكتور محمد الخلايلة، والأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.

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وأشار الهواري خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الأول 2022 إلى الجزائر، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأهمية الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها القائدان.