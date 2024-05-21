وزير العدل يرعى اطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن (2023-2026)

الوكيل الاخباري - رعى وزير العدل د. احمد الزيادات اليوم الثلاثاء حفل اطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن للأعوام(2023-2026) والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة (39) مليون يورو، والذي ينفذ من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ ) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)بالشراكة مع (وزارة العدل ، المجلس القضائي ، المعهد القضائي ، مديرية الامن العام) .

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وقال د. الزيادات خلال كلمته في حفل الاطلاق أن وزارة العدل عملت منذ اول اتفاقية لبرنامج "دعم سيادة القانون في الأردن " والممول من الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على تحقيق مؤشرات المنحة ضمن خطة عمل واضحة وتعاون مؤسسي تظافرت فية الجهود المشتركة لكافة الشركاء ، والتي تكللت نتاجها بتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة والاهداف المحددة للمشروعيين الماضيين للاعوام (2014-2018) و(2018-2021).