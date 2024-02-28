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الأربعاء، 28-02-2024 04:36 م

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية في سلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أهمية اللقاءات بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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جاء ذلك خلال مشاركة وفد صناعي أردني في منتدى صحار للاستثمار الذي أقيم في سلطنة عُمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوي غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

 

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