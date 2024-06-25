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الثلاثاء، 25-06-2024 12:12 م

1009 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 1009 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 658 طنا و109 أطنان من الفواكه، و38 طن ورقيات، و18 طنا ما بين الفواكه والخضار، و186 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والثوم 125-250 قرشا، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 10-17 قرشا، والخيار 30-55, قرشا، والزهرة 25-40 قرشا، والبطيخ 10-15 قرشا، والشمام 20

 




 

 


 

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