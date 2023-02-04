952 حالة إسعافية و35 حادث إطفاء خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني إنها تعاملت مع 952 حالة إسعافية مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات كما تم التعامل 84 حادث إنقاذ و35 حادث إطفاء.

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ووفق الملازم محمد الخطاطبة فأن من أهم الحوادث التي تم التعامل معها وفاة طفلتين شقيقتين في جرش إثر استنشاقهما الغاز المنبعثة من مدفأة الغاز في منطقة ريمون.



ولفت إلى تعامل الكوادر إصابة 5 أشخاص من عائلة بضيق التنفس إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة حطب في منطقة الغويرية بالزرقاء، مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة، اضافة الى حريق مستودع، في منطقة أبو علندا، يستخدم لتخزين الاسمنت، ونتج عنه إصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم.



وتعاملت الفرق مع حريق منزل في الطابق الأرضي من عمارة مكونة من 4 طوابق بالقرب من إشارة الإسكان في محافظة إربد، حيث نتج عن الحادث إصابتان وحالتهما العامة متوسطة.