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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 01:03 م

السندات الأمريكية عند أعلى مستوياتها

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الوكيل الإخباري - بدأ أكبر سوق للسندات في العالم الأسبوع بشكل دفاعي، مع تراجع الضغوط الجيوسياسية، واستعداد المتداولين لبيانات التضخم الرئيسية لهذا الأسبوع.

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ووفقا لـ "بلومبرغ"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، وجاءت على مستوى بعيد عن 4.5 % الذي يراقبه بعض المستثمرين كعتبة يمكن أن تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستعود إلى أعلى مستوياتها في عام 2023.


تتبدد قناعة التجار بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها هذا العام بسرعة، وباتوا يتوقعون تخفيضين فقط.


ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء سيظهر بعض التراجع في ضغوط التضخم.

 


 




 

 


 

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