انخفاض اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا للغرام الواحد، في التسعيرة الثانية ليوم الثلاثاء، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة الثانية ، بات سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين34.9 دينار لجهة البيع، و33.4 دينار للشراء.



كما انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 41.3 دينار، وسعر الشراء إلى 38.4 دينار.



ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 31 دينارا، و28 دينارا للشراء.

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