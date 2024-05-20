انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - انخفض سعر الذهب في السوق المحلي نصف دينار للغرام الواحد، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بحسب التسعيرة الثانية 48.5 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 46.5 دينارا.



ووصل سعر بيع غرام الذهب 24 إلى 56 دينارًا ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 43.5 دينارًا، في حين وصل سعر شراء عيار الـ 24 من المواطنين 53.60 دينارًا، و40 دينارًا لعيار 18.