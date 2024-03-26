الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تراجع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

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الثلاثاء، 26-03-2024 09:43 ص

تراجع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً بشكل طفيف، وبقيت حبيسة نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت اول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.اضافة اعلان


وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06 % عند 2.170.60 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25 % إلى 2.170.95 دولار للأونصة.

 




 

 


 

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