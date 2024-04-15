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الإثنين، 15-04-2024 02:23 م

توقع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الصينية بعد طرح تكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة

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الوكيل الإخباري - توقع خبراء في مجال المركبات الكهربائية، أن تتسبب الأنباء القادمة من الصين ببدء الإنتاج التجاري الواسع "لبطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية"، بتخفيض ملموس لأسعار السيارات الكهربائية الصينية ‎الصنع بوتيرة سريعة في الأشهر القليلة المقبلة.

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وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" أن ذلك يأتي بسبب الإعلان عن إطلاق الجيل الجديد من السيارات الكهربائية ذات التكنولوجيا المتطورة التي تعمل بتقنية الحالة الصلبة والتي تعطي مسافة مسير تصل إلى 1000 كلم.


وأشاروا إلى أن التوقعات وفقاً لمعطيات تكاليف تلك البطاريات أن تنخفض أسعار المركبات الكهربائية المزودة بتلك البطاريات المطورة بنسبة تقارب 30% على الأقل من السيارات الكهربائية الحالية التي تعمل ببطاريات "الليثيوم أيون" والتي توفر مسافات مسير أقل من 500 كيلومتر.


ونوه الخبراء إلى أنه ‎يستعد عدد متزايد من صانعي السيارات الكهربائية في الصين لإطلاق بطاريات الحالة الصلبة، خاصة بعد إعلان العلامة التجارية هايبر التابعة لشركة "جي إي سي" الصينية عن بدء إنتاج سيارتها الجديدة المزودة ببطارية الحالة الصلبة.

وقالت شركة هايبر إن البطارية ستحتوي على "إلكتروليت" صلب بنسبة 100%، مع كثافة طاقة عالية للغاية، وسلامة أفضل، ونطاق درجة حرارة استخدام واسع للغاية.

وبينت هايبر إن بطارية الحالة الصلبة انتقلت بالفعل من المختبر إلى الإنتاج الضخم.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن هذه التقنية ستقلّل من كلفة بطاريات الحالة الصلبة بنسبة 50% في المدى القريب.

 

إلى ذلك ‎كشفت شركة IM Motors، وحدة السيارات الكهربائية التابعة لشركة "سايك شانغهاي" العملاقة، عن بدء إنتاج سيارة IM L6، رابع سيارة إنتاج لها وثاني سيارة سيدان، في الصين، وهي مزودة ببطارية الحالة الصلبة، وتوفر مدى مسير يفوق 1000 كلم.

 

ومن المتوقع أن تقوم شركات صناعة السيارات الصينية تباعاً بتقديم طرازاتها الجديدة المزودة ببطاريات الحالة الصلبة، تمهيداً لإيقاف إنتاج الطرازات الكهربائية المطروحة سابقاً و المزودة ببطاريات "الليثيوم" والتي من المتوقع تنخفض قيمتها السوقية بشكل حاد بسبب تقادم تقنيتها وعدم جاذبيتها بسبب تكاليف إنتاجها الأعلى وفاعليتها الأقل.




 




 

 


 

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