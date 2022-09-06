رداً على العقوبات الغربية .. الصين ستدفع ثمن الغاز الروسي باليوان والروبل

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة، الثلاثاء، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

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ووصفت "غازبروم"، هذه الخطوة بأنها "نقلة" لإتمام المدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين.



وقال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى.



وخلال الفترة الماضية، ارتفعت صادرات روسيا من النفط والفحم إلى آسيا بقوة، وخاصة إلى الصين والهند، وذلك من أجل تفادي العقوبات الغربية الخانقة عليها، ردا على حربها في أوكرانيا. ( سكاي نيوز )