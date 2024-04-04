روسيا.. الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007

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انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 316.8 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ 2007.وأفاد المركزي الروسي في تقريره السنوي، بأن الدين الخارجي سجل أدنى مستوى له منذ 2007 وأحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا، حيث بلغ حتى مطلع يناير الماضي 316.8 مليار دولار، وتراجع بنسبة 17.7% بعد أن سجل في العام الماضي 326.6 مليار دولار، بحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء.وبلغ الدين الخارجي الروسي في عام 2014 مستوى تاريخيا تجاوز الـ 700 مليار دولار، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.