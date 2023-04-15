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السبت، 15-04-2023 09:42 ص

إجلاء رئيس وزراء اليابان بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا

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الوكيل الاخباري - تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما (غرب) وفق ما أفادت به وسائل إعلام .

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وذكرت قناة "إن إتش كيه" العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأمان، مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة.


ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت الياباني (5.30 بتوقيت موسكو) حيث كان من المفترض أن يتحدث كيشيدا في خطاب علني، حين عمد شخص إلى إلقاء قنبلة دخانية ومن ثم تلاه انفجار.


ولفتت قناة "إن إتش كيه" إلى أنه وبحسب البيانات الأولية لم يصب أحد نتيجة الحادث. 


ووفق التحقيقات، قالت مصادر في الشرطة إن المشتبه به في إلقاء قنبلة هو رجل يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة كوانيشي الغربية، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافعه.


وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وصل إلى محطة قطار واكاياما وألقى كلمة عامة على الرغم من وقوع الحادث بالقرب من ميناء المدينة حيث دوي انفجار قوي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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