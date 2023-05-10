إيران.. إعدام 3 أشخاص مدانين بتهم مخدرات والأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بترويج المخدرات، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد "مخيف" في عدد العقوبات القصوى المنفذة في إيران.



وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية".

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وأشار إلى أن "ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم عام 2014"، موضحا أنه "لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة".



ويأتي الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات بعد يومين على تأكيد السلطات القضائية تنفيذ حكم مماثل صادر بحق شخصين على خلفية إهانة المقدسات الإسلامية.



وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.



وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق 209 أشخاص على الأقل منذ بداية يناير معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مرجحة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.



وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ"العدد المرتفع بشكل مخيف" لعمليات الإعدام.



وقال في بيان "في المعدل، منذ بداية العام، يعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم"، مضيفا: "من المثير للقلق أن نرى أن إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أعدم حوالي 580 شخصا".

RT