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السبت، 28-10-2023 01:37 م

إيران: لا نريد للحرب أن تتسع

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الوكيل الإخباري - اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ربط أي هجوم في المنطقة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية من قبل أي جماعة بإيران بدون دليل، هو أمر خاطئ.

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وقال عبد اللهيان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن "إيران لا تريد لهذه الحرب أن تتسع".

وأضاف "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت بصورة شخصية وقريبة رؤية الجميع.. هم حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون".


وصرح الوزير "هم لا يتلقون أوامر منا إنهم يتصرفون وفق مصالحهم".


وردا على سؤال بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، قال أمير عبد اللهيان "دعيني أسأل سؤالا، هل احتلت إسرائيل فلسطين أم احتل الفلسطينيون إسرائيل؟ أيهما؟.. إنه رد على 75 عاما من الاحتلال".

 

وتابع "أنا أسألكم تحديدا، ماذا عن الهجمات المكثفة على غزة، واستشهاد أكثر من 7 آلاف امرأة وطفل لماذا لا تتحدثون عن الطرفين؟ وجانب الاحتلال؟".

 

RT

 




 

 


 

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