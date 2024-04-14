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التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

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الأحد، 14-04-2024 02:57 م

التلفزيون الإيراني يؤكد استهداف مركز استخباري بالجولان وقاعدة نفاتيم الجوية

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الوكيل الاخباري- أعلن التلفزيون الإيراني أن الهجمات التي استهدفت إسرائيل نفذت باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات أطلقت من شمال غربي البلاد وجنوبها ووسطها.اضافة اعلان


وأكد التلفزيون استهداف "مركز استخباري إسرائيلي شمال الجولان ينفذ عمليات تجسس ضد قوات المقاومة في سوريا"، وأوضح أن المركز الاستخباري استخدم في التخطيط وتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف أيضا قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات "إف 35″، والتي تقع قرب مفاعل ديمونا النووي.

 




 

 


 

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