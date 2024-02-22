الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

زلزال بقوة "5.4" درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

شاهد اللحظات الاولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

فيديو - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا إنساني

هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الخميس، 22-02-2024 09:13 ص

الجيش الروسي يؤكد تدمير مسيرة جوية وصاروخ أوكراني

65d6d601423604695b2e592f


الوكيل الإخباري - تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية، من اعتراض وتدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وصاروخ من طراز S-200 تم تحويله إلى صاروخ هجومي فوق مقاطعة روستوف.

اضافة اعلان

 

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس وأضافت: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد الأراضي الروسية، باستخدام طائرة بدون طيار وصاروخ مضاد للطائرات من طراز S-200 تم تحويله لقصف الأهداف الأرضية. وتمكنت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من اعتراض وتدمير المسيرة الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك والصاروخ فوق أراضي مقاطعة روستوف".


من جانبه، أفاد حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف، عبر قناته على تيلغرام، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت بنجاح لأهداف جوية فوق أراضي المنطقة، ولم يسفر الاعتداء الأوكراني عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية على الأرض.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
207527

السعودية تحتفل بيوم التأسيس

65d6df7e4236040efd696a18

الجيش الروسي يختبر مسيّرة "النورس" الجديدة

زلزال-1

زلزال بقوة "5.4" درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

65d6d1a0423604695b2e5927

ضابط سابق بالمخابرات الأوكرانية يتنبأ بمكان الضرية الروسية القادمة بعد أفدييفكا

65d5f6b942360426bd222b12

روسيا تختبر أسلحة سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

65d6c08d4c59b7024b25e196

الصين.. اصطدام ناقلة حاويات بجسر وسقوط حافلة في النهر

أخبار متعلقة
65b796b2423604225e32e40b

مفتشون أمريكيون في كييف لتعزيز المراقبة على استخدام المساعدات

65b4e1aa4c59b7102c5df293

مدفيديف يصف تحرير لينينغراد بأنه مصدر للشجاعة والصمود

65b49c764c59b7102c5df268 (1)

WP: خطط واشنطن في عام 2024 لأوكرانيا تركز على الدفاع وليس استعادة الأراضي

65b20fb24c59b744bf65188e

بيسكوف يصف حادث تدمير طائرة "Il-76" بالعمل الوحشي

65b0df264c59b76e55581df2

بيسكوف: نصّر على معلوماتنا بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

WhatsApp Image 2024-01-23 at 10.13.48 AM

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى