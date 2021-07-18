الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة

الوكيل الإخباري- بحث وزيرا الخارجية الصيني، وانغ يي، والإيراني محمد جواد ظريف، هاتفيا، يوم أمس السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الدولية.

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وعبر وانغ عن عزم بلاده على العمل مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته لمواصلة "التقاليد الجيدة التي تتسم بالثقة المتبادلة والدعم المتبادل بين الدولتين .. ومواصلة معارضة الأحادية وسلوك التنمر بشكل مشترك، والدعم القوي للتعددية والإنصاف والعدالة الدوليين".

وأضاف أن البلدين سيتعاونان من أجل الحفاظ بصورة أفضل على المصالح المشتركة للصين وإيران والدول النامية الأخرى.



وتوجه وانغ بالشكر لإيران على دعمها الصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الرئيسية، مضيفا أن "الصين ستدعم كما هو معتاد إيران في حماية سيادتها وكرامتها الوطنيتين، واختيار نظام سياسي ومسار تنمية مناسب لظروفها الوطنية وأيضا في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".



وشكر ظريف الصين على توفير اللقاحات والمواد اللازمة لمكافحة الجائحة لبلاده ودعم إيران في مكافحة الجائحة.



وأضاف، أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع الصين، وذكر أنه يؤمن بأن العلاقات الثنائية ستتعمق بشكل أكبر بعد تولي الحكومة الإيرانية الجديدة منصبها.



وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان وقضايا أخرى.

المصدر: روسيا اليوم