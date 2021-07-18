الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

المياه والري تضبط (1531) اعتداء على قناة الملك عبد الله - صور

توضيح من الخارجية الفلسطينية بشأن السفر إلى الأردن

اختيار نوع المطعوم دون موعد مسبق بعد عيد الأضحى

إغلاق 3 مطاعم ومقاه في عمان

الضمان تمدّد الإعفاءات من الفوائد والغرامات بنسبة 50%

اعتماد آلية عقد امتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات والكليات الجامعية

دودين: دوريات سرية من المتسوق الخفي خلال العيد لضبط مخالفي أوامر الدفاع

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

الخدمة المدنية يطلق التخصصات الراكدة والمشبعة بعد عيد الأضحى

الفراية يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع

الأحد، 18-07-2021 03:56 م

الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة

RTS2WNOI


الوكيل الإخباري- بحث وزيرا الخارجية الصيني، وانغ يي، والإيراني محمد جواد ظريف، هاتفيا، يوم أمس السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الدولية.

اضافة اعلان


وعبر وانغ عن عزم بلاده على العمل مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته لمواصلة "التقاليد الجيدة التي تتسم بالثقة المتبادلة والدعم المتبادل بين الدولتين .. ومواصلة معارضة الأحادية وسلوك التنمر بشكل مشترك، والدعم القوي للتعددية والإنصاف والعدالة الدوليين".

 

وأضاف أن البلدين سيتعاونان من أجل الحفاظ بصورة أفضل على المصالح المشتركة للصين وإيران والدول النامية الأخرى.


وتوجه وانغ بالشكر لإيران على دعمها الصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الرئيسية، مضيفا أن "الصين ستدعم كما هو معتاد إيران في حماية سيادتها وكرامتها الوطنيتين، واختيار نظام سياسي ومسار تنمية مناسب لظروفها الوطنية وأيضا في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".


وشكر ظريف الصين على توفير اللقاحات والمواد اللازمة لمكافحة الجائحة لبلاده ودعم إيران في مكافحة الجائحة.


وأضاف، أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع الصين، وذكر أنه يؤمن بأن العلاقات الثنائية ستتعمق بشكل أكبر بعد تولي الحكومة الإيرانية الجديدة منصبها.


وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان وقضايا أخرى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e3bfd367587e5cc8975c221f5db2028ed3a2e46d

فقدان أكثر من 15 شخصا جراء غرق سفينة قبالة سواحل ليبيريا

60f4017f4c59b7604e066108

وفد وزاري سعودي يزور بغداد غدا الاثنين

60f3bdd64c59b740504a18a2

مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان

14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

2018_12_31_14_46_42_129

زلزال بقوة 6.4 درجة يهز بنما

thumbs_b_c_88eebfaf0df866e67d2ac9af90ed8fc4

ارتفاع حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة إلى 808 حالات في كندا

أخبار متعلقة
resize

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

1049581886_0_0_2447_1324_1000x541_80_0_0_13a47f783fff7b5e3e30b9d60157fd22

وزير خارجية الصين يصل دمشق للقاء الأسد

60f292964c59b75013551911

مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في الصين

1034460340_0_406_3500_2299_1000x541_80_0_0_1f9a25ab77b67baa8e4c8b480db33e7d

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

skynews-china-flood-tunnel_5447961

الصين: 1100 رجل يكافحون لإنقاذ 14 عاملا محاصرين بنفق غمرته المياه

سوريا

سوريا والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضاء على الإرهاب