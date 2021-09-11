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السبت، 11-09-2021 07:37 م

العراق.. القبض على منسق ووالي الشمال في داعش

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الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم السبت القبض على "منسق ووالي الشمال" بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وذكرت في بيان صحفي أن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنوا من القبض على إرهابيين، أحدهما ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق، المكنى بأبو إبراهيم دابق، والآخر ما يسمى بالمسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية".


وأوضحت أن "المكنى بأبي إبراهيم دابق، يعد المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق"، لافته إلى أنه "المسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقا في محافظتي كركوك والانبار، ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تحاول عمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".


المصدر : روسيا اليوم 

 

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