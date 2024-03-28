الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي

الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل في غزة

مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

الجمارك تقيم مأدبة إفطار لمدراء الدوائر الرقابية والمدراء العامين السابقين

الخميس، 28-03-2024 02:50 م

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

f2fbd5610692a21c182abed218eaf2fd


الوكيل الإخباري - أصدر الفلك الدولي بيانًا اليوم الخميس، حدد فيه موعد أول أيام عيد الفطر يوم العاشر من نيسان القادم.

اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها".


وتابع البيان :"فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".


وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن جميع هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها وفقاً لما أفاد مدير الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة.


وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
66054c8b4c59b76fa95f3498

مصر تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

66052f674c59b77e0545e9b0

الأمن الروسي يعتقل 134 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها

660534f3423604424a46364a

مصر.. تحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس اليوم

660537b94c59b76503448b4c

الولايات المتحدة.. إصابة عسكريين بتحطم مروحية عسكرية

660535cb4c59b76503448b47

مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية

660503584c59b717a90d22fd

موسكو: نشاط الناتو في شرق أوروبا موجه نحو الصدام مع روسيا