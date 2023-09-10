القوات الأوكرانية تقصف مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه

الوكيل الإخباري - تحدث نيكولاي بولايف نائب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، عن الوضع خلال الانتخابات في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن أحد مراكز الاقتراع تعرض للقصف في الليل، وكان هدف العدو، تخويف الموظفين العاملين في المركز.



وقال بولايف للصحفيين اليوم: "أما بالنسبة للإخلاء، ففي مدينة هينيتشيسك التابعة لمقاطعة خيرسون، يتم الإعلان عدة مرات في اليوم عن خطر هجوم صاروخي ويتم إخلاء (اللجان) من مقرها الرئيسي إلى قبو آخر".



وتحدث بولايف عن تدمير مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه، بعد هجوم بطائرة بدون طيار.



وأضاف: "الليلة الماضية تعرض مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه، لهجوم بطائرات بدون طيار. ونجم عن ذلك تدمير المركز في الساعة 02:05 عندما كان خاليا من الناس. من الواضح أن هدف هذا الهجوم هو ترهيب الناس حتى لا يخرجوا إلى العمل" .



يوم الجمعة الماضي (8 سبتمبر)، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.



وتجري هذه الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، وسيكون اليوم الرئيسي فيها - 10 سبتمبر.



RT