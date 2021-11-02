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الثلاثاء، 02-11-2021 03:46 م

الكرملين ينفي تقارير عن نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ما نشرته صحيفة أمريكية وزعمها نشر روسيا لوحدات من الجيش وآليات عسكرية على الحدود الأوكرانية، "لغو لا يستحق التعليق عليه وإضاعة الوقت".

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واعتبر بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "جودة هذه المنشورات لا تستحق حتى التعليق عليها، وبشكل عام، لا يجب إيلاؤها أي اهتمام".
وأضاف: "لقد رأيتم بأنفسكم أن الحديث (حديث الصحيفة) يدور حول الحدود مع أوكرانيا، ويظهرون (صور) الحدود مع بيلاروس!".
وقال إن ما نشرته الصحيفة هو "لغو لا يستحق إضاعة الوقت والتعرف على محتواه".


وتابع المتحدث باسم الكرملين، إن "نقل بعض معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا عبر أراضي روسيا الاتحادية هو شأن يخصنا"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تهدد أحدا قط، ولا تهدد، ولا تشكل خطرا على أحد".
وأوضح أن "روسيا اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها على خلفية نزعات توسعية عدوانية إلى حد ما، وخاصة من حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأخرى".
ونشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في وقت سابق صورا التقطتها أقمار صناعية، وزعمت أنها تظهر انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

روسيا اليوم

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